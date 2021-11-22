Врач указал на нюанс с падением заболеваемости COVID-19 в Украине: очень интересный фокус

Количество новых больных коронавирусом в Украине резко сократилось. Причина проста – тестов на COVID-19 начали делать вдвое меньше.

Разницу между количеством новых больных и госпитализированных обнаружил советник мэра Львова по медицинским вопросам врач Тарас Жиравецкий. Своими наблюдениями и прогнозами по пандемии в Украине он поделился на YouTube-канале.

"Здесь очень интересный фокус, который очень интересно делается. То есть у нас раньше проводилось до 130 тысяч тестов в сутки, а за прошедшие сутки (20 ноября - ред.) было проведено 60 тысяч тестов. Поэтому у нас действительно количество новых случаев опустилось до 10 тысяч . Единственное, что выдает неидеальную статистику, - то, что у нас 4 тыс. новых госпитализаций в сутки", - сказал врач.

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Тарас Жиравецкий добавил, хотя количество вакцинированных в Украине растет, выработка иммунитета требует времени. Вакцина начинает защищать спустя 14 дней после введения второй дозы.

За последние сутки в Украине зафиксировали 7 464 новых больных COVID-19, из них 579 детей и 74 медработника. По состоянию на 22 ноября госпитализировано 2501 человека, поправилось - 10 540, умерло - 326.

Наибольшее количество заболевших зафиксировали в Днепропетровской области – 864, Николаевской – 655, Одесской – 451, Запорожской – 446 и Донецкой – 402.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в ВОЗ предупреждают о полумиллионе возможных жертв от коронавируса. В заявлении директор Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге подчеркивает, что нужно как можно быстрее принять срочные меры.

Уже на этой неделе две области покинут "красную" карантинную зону - Львовская и Луганская. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в этих регионах наблюдается уменьшение больных в течение трех недель.