Прививки нужно делать даже тем, кто переболел коронавирусом: врач пояснила важный нюанс

Те, кто переболели коронавирусом, а позже сделали прививку от COVID-19, могут иметь лучшую иммунную защиту от нового заражения. Благодаря прививке они получают дополнительные антитела.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии, аллергологии, клинической и лабораторной иммунологии НУОЗ имени П.Шупика Татьяна Бондаренко. "Сказать о "пуленепробиваемом" иммунитете у тех, кто переболел, а затем привился, я не могу. Но можно говорить о среднестатистических защитных свойствах", – заметила она.

Так медик прокомментировала данные научных исследований, опубликованные в статье в журнале Science под названием "Гибридный иммунитет". Авторы публикации заявили, что у людей, перенесших коронавирус, развивается сильный иммунный ответ на вакцины.

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В этом контексте Бондаренко сказала, что действительно "синергетический эффект" от заболевания и прививки может существовать. "Я допускаю, что такие люди могут иметь лучшую иммунную защиту", – заметила она.

Вместе с тем медик подчеркнула, что из-за новизны вируса сегодня в мире недостает научных исследований, которые бы могли ответить на главный вопрос – сколько времени и на каком уровне сохраняются антитела против коронавируса у тех, кто переболел, и тех, кто получил прививку.

"Я думаю, что люди, которые переболели диким вирусом, а не вакцинным штаммом, имеют некие антитела. Сколько они сохраняются и каков их защитный титр, мы не знаем. Защищают ли антитела, которые остались после болезни, через год или два – мы не знаем. Такой информации у нас нет. Необходимо больше времени для специальных исследований", – сказала она.

Тем не менее, Бондаренко заверила, что в любом случае прививка дает дополнительную защиту от вируса. "Мы знаем, что антитела со временем выводятся. Поэтому те, кто переболели, все равно прививаются. Когда человек прививается, он получает дополнительные антитела", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко анонсировал продление срока действия сертификатов вакцинации от коронавируса. Цифровые сертификаты будут действительны на протяжении года.