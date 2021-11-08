Врач рассказала, чем опасно самоназначение антибиотиков и гормонов при COVID-19

Врач ковидного отделения Киевской клинической больницы №3 Ариана Мохаммад заявила, что самоназначение антибиотиков и гормонов при COVID-19 может быть опасно. В частности, из-за того, что такие препараты снижают иммунный ответ на лечение.

Об этом сообщает "Радио Свобода". По словам медика, неоправданное употребление лекарств ухудшает прогноз на выздоровление. Порой самолечение приводит даже к летальному исходу.

"Пациенты принимали дома достаточно немаленькие дозы гормонов, они постепенно начинают увеличивать, хотя у них еще не наступил цитокиновый шторм, у них нет гипоксемии, у них нет проявлений дыхательной недостаточности. И тогда они являются более слабыми ответчиками на ту терапию, которую мы даем им в стационаре", – объяснила она.

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Мохаммад отметила, что "Дексаметазон", который часто сами себе назначают больные, влияет на работу всего организма. По этой причине принимать его можно только после проведения ряда анализов и по назначению специалиста.

К тому же, этот препарат способен оказывать иммуносупрессивное действие. "То есть он (гормон – Ред.) уже заведомо ухудшает прогноз пациента, который мог бы поправиться без назначения гормонов", – подчеркнула врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи считают, что определенные этнические группы могут тяжелее переносить COVID-19 и даже чаще умирать из-за наличия особого гена. Предполагается, что этот ген удваивает риск респираторной недостаточности и чаще приводит к летальным исходам.