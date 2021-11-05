Врач рассказал, почему COVID-19 у детей сложно отличить от других заболеваний

Клинические симптомы коронавируса и ЛОР-заболеваний у детей похожи между собой и их трудно отличить. Поэтому необходимо сделать тест на антиген и ПЦР.

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" инфекционист, медицинский директор Мариупольской городской больницы №4 Андрей Серветник. По его словам, в 13-15% случаев COVID-19 дает расстройства пищеварения, может быть боль в животе, диарея. Но так же себя ведет аденовирус и ротавирус.

"Отделить от других вирусов это заболевание невозможно", – сказал врач.

Он добавил, что обязательно нужно проверить, как дышит ребенок.

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"Послушать ребенка – если есть пневмония, то требуется стационарное лечение", – отметил Серветник.

При этом он ни в коем случае не советует лечить COVID-19 ингаляциями в начале болезни.

"Вирус мы загоняем в легкие. Небулайзеротерапия не нужна. Это противопоказания. Острая стадия COVID-19. На стадии, когда вируса уже не будет, отрицательный тест ПЦР, возможно рассмотреть вариант небулайзерной терапии для постковидного синдрома", – объяснил медик.

Также он призывает не употреблять антибиотиков и муколитиков без назначения, так как едва ли не каждый день видит плачевные последствия такого самолечения.

"Мы разговариваем с пациентами и говорим: "Люди, забудьте об антибиотиках!". Потому что пневмония возникает вирусная. Это поражение не того, чем мы дышим, а поражение сосудов. Микротромбоз легких, кровь не доходит до легких. Причем здесь амброксол или другие препараты?" – возмутился доктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, под подозрение заражения коронавирусом дети могут попасть даже тогда,когда врачи констатируют тяжелое состояние ребенка и нормальные анализы. При этом необходимо исключить наличие бактериальной инфекции у ребенка.