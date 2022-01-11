Врач рассказал, что может остановить COVID-пандемию: вопрос, кто кого переэволюционирует

Коронавирус уже показал, что находится в постоянной эволюции. Он заставляет человечество бороться с новыми штаммами.

Как сказал в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL врач-иммунолог Борис Донской, если бы все люди на планете вакцинировались, вирус прекратил бы распространение. Медик считает, что это единственный действенный метод в борьбе с инфекцией.

Говоря о том, каким будет коронавирус в будущем, он отметил, что прогнозировать его развитие – достаточно сложно.

Он же обратил внимание, что новые штаммы также поражают не только лишь людей с ослабленным иммунитетом, но и тех, кто ранее не имел проблем со здоровьем, более того, прошел полный курс вакцинации от коронавируса.

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По словам Донского – это борьба, в которой кто-то должен быть победителем.

"Потому вопрос, кто кого переэволюционирует. Если победим мы, в следующем сезоне просто не будет людей, которые заболели коронавирусом, которые умерли от него", – сказал он.

По мнению врача, если бы все люди на планете были вакцинированы или переболели, вирус остановил бы свое распространение.

"Прививка является очень мощным профилактическим средством. Принимать противопожарные меры в сто раз лучше, чем тушить пожар", – добавил специалист.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях - привиться от коронавируса, а прошедшие полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле штамм Омикрон спровоцировал миокардит у условно здорового пациента.