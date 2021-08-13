Врач рассказал, чем отличается иммунная защита после прививки от COVID-19 и болезни
Между естественным и вакцинальным иммунитетом от COVID-19 есть несколько принципиальных отличий. Об этом рассказал украинский врач Александр Карловский.
В комментарии УНН он отметил, что вакцина работает на основе единого шиповидного белка. Поэтому после вакцинации конкретно к нему вырабатываются антитела.
"Если же человек переболел COVID-19, то формируется полноценный иммунитет естественным путем", – объяснил врач.
Также, по его словам, важны "ворота" вхождения вируса: вакцину колют подкожно, и антиген идет в региональные лимфоузлы.
"А если мы болеем, то ворота инфекции – это дыхательные пути. Там формируется местный иммунитет, которого нет при вакцинации", – добавил Карловский.
Он согласился с мнением ведущего инфекциониста Украины Ольги Голубовской, которая не поддерживает массовую вакцинацию переболевших COVID-19.
"Бежать вакцинироваться тем, у кого хотя бы шесть месяцев после болезни не прошло, не стоит", – убежден врач.
Также он отметил, что большое количество антител не всегда означает сильный иммунитет. При этом наличие в организме иммуноглобулинов к коронавирусу свидетельствует о том, что организм "встретился" с болезнью и успешно ее преодолел.
Как сообщал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, вирусолог Алла Мироненко рассказала, что иммунитет к коронавирусу, полученный в результате перенесения этого заболевания, может сохраняться годами, а то и десятилетиями. Причина заключается в том, что в формировании такого иммунитета задействованы клетки памяти.
В отличие от природного, иммунитет, сформированный в результате вакцинации, может потребовать периодического обновления.
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