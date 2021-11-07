Врач призвал не пускать детей к пожилым родственникам: приносят дедушкам и бабушкам коронавирус

Людей старшего возраста, которые не были привиты от коронавируса, на период локдауна следует по возможности ограничить в перемещениях. Рекомендуется также не допускать контактов пожилых родственников с детьми.

Лучшей защитой от тяжелых последствий COVID-19 для них будет вакцинация. Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов.

По его словам, именно "возрастной контингент" людей, которые не были привиты, сегодня заполнил больницы и реанимации в Украине, попадая туда с "отягощенными случаями" и нагружая медицинскую систему страны.

Чтобы снизить нагрузку, необходимо охватить вакцинацией как можно большее количество людей из групп риска, прежде всего, старшего возраста, подчеркнул медик. "Вакцинация этой категории людей уменьшит нагрузку на больницы и на интенсивную терапию. Нужно хотя бы один раз их уколоть", – заявил он.

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В этом контексте он обратил внимание на то, что в условиях ажиотажа с вакцинацией в Украине, когда на прививку выстраиваются очереди, все же подавляющее количество этих людей – "относительно молодые". "А тех, кому 60+ все равно меньшинство. Особенно тех, кому 70 лет", – отметил врач.

Как пояснил Бережнов, поскольку невакцинированные пенсионеры являются наиболее уязвимой мишенью для коронавируса, их следует оградить от лишних контактов, в том числе с внуками.

"Если человеку за 60, нечего шастать, простите на слове. Внуки – это потенциальные убийцы дедушек и бабушек. Они приносят им вирусы", – заявил врач.

Он призвал минимизировать риск заражения и для тех людей старшего возраста, которые были привиты. "Потому что в таком возрасте уже не настолько сильная иммунная система, у них может быть масса других заболеваний", – пояснил Бережнов.

Как писал OBOZREVATEL, смертность от коронавируса в Украине установила исторический рекорд. За последнюю неделю количество летальных случаев возросло на 13%.