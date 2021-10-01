Врач объяснила, почему после вакцинации от COVID-19 может возникать боль в пояснице или слабость
При введении любой вакцины в организме должна произойти реакция. Но она может быть мало чувствительна, например – боль в пояснице или слабость.
Об этом рассказала в интервью "Укринформу" врач-инфекционист из Житомира Ольга Сахневич. По ее словам, если это мРНК-вакцина, то человеку вводят часть закодированного РНК-вируса, который организм заставляет сработать на вакцину.
Сахневич отметила, что все зависит от того, какая у вас генетически иммунная система. У кого-то после прививки может быть температура 37-39 градусов, боль или покраснение в месте инъекции, отек, увеличение лимфоузлов, боль в подмышечных участках, сыпь, нарушения желудочно-кишечного тракта.
Перед вакцинацией это должны обсудить семейный врач и пациент, чтобы знать, какую первую помощь нужно оказать.
"Есть и такие, у которых после вакцины вообще не вырабатываются антитела. Впрочем, это не значит, что человек не защищен от инфекции. У него работает Т-память", – подчеркнула Сахневич.
Т-память образуется при первичном иммунном ответе, распознает антигены и участвует в иммунном ответе при их повторном попадании.
Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире постепенно ослабевает, в том числе благодаря вакцинации. И ученые предполагают, что уже к весне следующего года он может перерасти в обычную простуду.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.