Врач объяснила, почему после вакцинации от COVID-19 может возникать боль в пояснице или слабость

При введении любой вакцины в организме должна произойти реакция. Но она может быть мало чувствительна, например – боль в пояснице или слабость.

Об этом рассказала в интервью "Укринформу" врач-инфекционист из Житомира Ольга Сахневич. По ее словам, если это мРНК-вакцина, то человеку вводят часть закодированного РНК-вируса, который организм заставляет сработать на вакцину.

Сахневич отметила, что все зависит от того, какая у вас генетически иммунная система. У кого-то после прививки может быть температура 37-39 градусов, боль или покраснение в месте инъекции, отек, увеличение лимфоузлов, боль в подмышечных участках, сыпь, нарушения желудочно-кишечного тракта.

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Перед вакцинацией это должны обсудить семейный врач и пациент, чтобы знать, какую первую помощь нужно оказать.

"Есть и такие, у которых после вакцины вообще не вырабатываются антитела. Впрочем, это не значит, что человек не защищен от инфекции. У него работает Т-память", – подчеркнула Сахневич.

Т-память образуется при первичном иммунном ответе, распознает антигены и участвует в иммунном ответе при их повторном попадании.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в мире постепенно ослабевает, в том числе благодаря вакцинации. И ученые предполагают, что уже к весне следующего года он может перерасти в обычную простуду.