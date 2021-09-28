Ученые дали прогноз, когда COVID-19 перестанет представлять угрозу: будет похож на простуду

Коронавирус в мире постепенно ослабевает, в том числе благодаря вакцинации. И ученые предполагают, что уже к весне следующего года он может перерасти в обычную простуду.

Об этом, ссылаясь на слова двух ведущих экспертов в области здравоохранения, пишет Express. Отметим, что через несколько месяцев после выявления COVID-19 был признан пандемией, а за два года он успел поразить более 232 млн жителей планеты и унести жизни около 4,7 млн этих инфицированных.

Тем временем региональный профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл считает, что к следующему году иммунитет большинства людей к вирусу усилиться. Это произойдет благодаря воздействию вакцинации, а также потому, что многие уже переболели COVID-19.

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Британский профессор медицины поставил в пример свою страну. По его словам, у них передача вируса продолжалась даже среди вакцинированных людей. Но "худшее уже позади" и после зимы в Британии "должно быть все в порядке".

Другие эксперты якобы тоже подчеркнули, что будущее человечеству подсказывают прошлые пандемии. Они отметили, что мир пережил несколько крупных эпидемий за последние примерно 100 лет, которые в конечном итоге прекратились.

"Человеческое тело имеет способность создавать совершенно новую защиту, включающую новые антитела и другие компоненты иммунной системы, которые могут реагировать на вирусы и другие заболевания. В большинстве случаев такие антитела помогают бороться с вирусами и в итоге ограничивают передачу вируса от человека к человеку", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам других специалистов, прекращение пандемии COVID-19 зависит от сроков поступления вакцин невакцинированному населению, особенно в развивающихся странах. Это условие важно для предотвращения дальнейших мутаций коронавируса.