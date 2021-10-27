Врач объяснил, почему ситуация с COVID-19 в Украине будет ухудшаться: четкой государственной координации нет
Ситуация в Украине с коронавирусом (COVID-19) будет ухудшаться, ведь нет четкой государственной координации. Власти ничего не делают, чтобы внедрить программы инфекционной безопасности в общественном транспорте, в детсадах, школах и в общественных местах.
Об этом для OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. По его словам, никто не несет ответственности за пандемию в стране.
"Пандемия COVID-19 – это не только медицинская проблема. Это проблема мультисекторальная. Для того, чтобы ее решать и добиваться успеха, мы должны действовать мультимодально", – пояснил медик.
Врач сказал, что нужно задействовать силовой блок и Министерство информационной политики.
"У нас многие пиарятся на теме коронавируса, но четкой государственной координации нет. По сути, за это должен отвечать Кабинет министров Украины. На сегодняшний день все на себя перебрал то ли CНБО, то ли Офис президента. Создали массу каких-то групп", – говорил Александрин.
Медик резюмировал, что в стране никто не думает о том, как нам минимизировать новые случаи заражения среди населения, а поэтому дальше ситуация будет только ухудшаться.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 27 октября, в Украине официально подтверждены 2 825 733 случая коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 22 574 заболевших, из них 1 532 – дети. Госпитализировали 5 925 пациентов.
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