Александрин: украинцы умирают дома и не попадают в COVID-статистику, а власть пускает пыль в глаза

Смертность от коронавируса в Украине может быть намного большей той, которая отображается в официальной статистике. Есть вероятность, что новые "неиндетифицированные" летальные случаи могут всплыть в сводках по итогам квартала.

На украинском телевидении должна быть запрещена антипрививочная пропаганда, все усилия государства должны быть направлены на вакцинацию населения. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. Далее приводим его прямую речь.

На сегодняшний день в ряде городов в реанимациях мест нет. Это значит, что люди умирают дома, что они не попадают в официальную статистику. Потому что система не может справиться с тем, чтобы отобразить реальную ситуацию.

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После окончания каждого квартала у нас в государственной статистике появляется несколько тысяч смертей, которые никуда не отнесены. Их могут заносить к пневмониям или к неизвестным заболеваниям. Начиная с осени 2020 года каждый квартал мы видим значительное увеличение этих неидентифицированных смертей.

У нас на сегодняшний день вакцинацией охвачено всего 18% групп риска. Это вообще ни о чем. Именно они дают нам самую большую госпитализацию и смертность.

Ситуация будет ухудшаться. Но как бы там ни было, поздно или не поздно, нужно бросать все силы на мобилизацию вакцинопрофилактики. Все, что угодно. Особенно если мы говорим о группах риска.

Это не люди виноваты, а государство. У нас на телевидении в прайм-тайм идет огромное количество политических шоу, где каждый высказывает свою точку зрения о вакцинации. Это должно быть уголовно наказуемо. Этого нельзя допускать.

Мы видим последствия коммуникационной политики, которую государство выстраивает в отношении населения. Фактически этой политики нет, это пыль в глаза.

До тех пор, пока наши лидеры государства не будут своим личным примером показывать, как нужно поступать, ничего у нас не изменится.

По большому счету, у нас государство не участвует в том, чтобы внедрить программы инфекционной безопасности – в общественном транспорте, в садиках, в школах, в общественных местах. Об этом никто не думает, ответственности нет никакой.

Пандемия COVID-19 – это не только медицинская проблема. Это проблема мультисекторальная. Для того, чтобы ее решать и добиваться успеха, мы должны действовать мультимодально.

В этом должны быть задействованы с равным уровнем ответственности силовой блок и министерство информационной политики. Где Нацполиция, где МВД, где наши правоохранители? Их попросту нет.

У нас многие пиарятся на теме коронавируса, но четкой государственной координации нет. По сути, за это должен отвечать Кабинет министров Украины. На сегодняшний день все на себя перебрал то ли CНБО, то ли Офис президента. Создали массу каких-то групп.

Создали условия для ручного управления процессом, чтобы просто отмывались большие ресурсы и пандемия становилась дороже. Но никто не думает о том, как нам минимизировать новые случаи инфицирования среди населения. Это грустно.

Поэтому дальше ситуация будет только ухудшаться.

В октябре я был в Италии и в Австрии, и я увидел на практике роль государства по организации профилактики COVID-19 среди населения.

Как это работает? В транспорт тебя не пустят, если на тебе нет правильно надетой маски. Если ты надел маску неправильно, к тебе подойдут и сделают замечание.

Приведу пример. При мне в Венеции русскоязычные туристы, любители носить маски под носом, решили повыпендриваться. На водном трамвайчике им сделали замечание – те проигнорировали. Сделали еще одно – тоже проигнорировали. На следующей остановке их встретила полиция. Физическая расправа – это не задача контролеров. Для этого у них есть полиция.

В магазин тебя никто не пускает, если ты без маски. Потому что они знают – любой может позвонить в полицию и пожаловаться, что здесь маски не носят. Придет полиция и тебя оштрафует.

В транспорте никто не набивается битком, там все окна открыты. Вентиляция сумасшедшая. Холодно кому-то – оденься.

Если у кого-то выявлен коронавирус, а ты рядом с ним сидел (что также фиксируется), ты должен уйти на самоизоляцию, даже если ты вакцинирован.

Это называется качественной системой эпиднадзора.