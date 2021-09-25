Врач – об изменении симптомов COVID-19: редко наблюдаем потерю вкуса и обоняния

Украинцы, которые попадают в больницы с заражением коронавирусом, в большинстве жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. В то же время реже у больных наблюдается потеря вкуса и обоняния (аносмия).

На такие симптомы, в частности, указали пациенты КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница". Об этом в комментарии "Укринформу" рассказал начальник медучреждения Николай Стовбан.

"Преобладают расстройства ЖКТ, простудные симптомы, плюс ко всему этому – повышенная температура. Проводим ПЦР-тестирование и подтверждается COVID-19. Редко наблюдаем потерю обоняния и вкуса у этих пациентов, как было раньше", – подчеркнул он.

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По словам медика, в последнее время ежедневно в Ивано-Франковскую областную инфекционку попадает пять-шесть человек с проявлениями коронавирусной болезни. Для пациентов с COVID-19 в медучреждении предусмотрено 170 койко-мест, на сегодня 110 из них уже заняты.

"Реанимация полностью (занята. – Ред.). Среди пациентов в большинстве люди старшего возраста. Все они – невакцинированные", – уточнил Стовбан.

Отметим: за прошедшие сутки на Ивано-Франковщине подтвердили 200 новых заражений коронавирусом. Так, общее количество случаев в области возросло до 90 465, из которых 2172 человека (+4 за сутки) умерли от последствий болезни, а 86 190 людей (+101) вылечились. По данным статистики на сайте СНБО, активными больными на Прикарпатье остаются 2103 жителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые проследили изменение проявлений коронавируса, изучив данные о пациентах с апреля прошлого года по август 2021-го. Они назвали симптомы, наблюдавшиеся у больных в разное время.