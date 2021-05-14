Ученые объяснили механизм потери обоняния при COVID-19

Французские ученые исследовали механизм появления кратковременной и долговременной потери обоняния (аносмии), чтобы пояснить причину появления этого одного из главных симптомов коронавируса. Они напомнили, что у каждого пациента он возникает на разных стадиях заболевания.

Исследование при участии больных COVID-19 и с тестами на модельных организмах провели специалисты Института Пастера, Национального центра научных исследований, Парижского университета и других научных организаций. Материал об этом появился на портале MedicalXpress.

Специалисты обратили внимание, что у некоторых пациентов со стойкими клиническими признаками коронавируса потеря обоняния связана с долговременным воспалением эпителиальной и обонятельной нервной системы, а также длительным присутствием вируса (несколько месяцев подряд) в обонятельном эпителии.

По словам исследователей, из-за вирусной инфекции сенсорные нейроны "теряют обонятельные реснички, которые необходимы для ловли молекул-раздражителей". COVID-19 проникает в них, нарушая их функции, и способствует гибели клеток эпителия в результате программируемой клеточной гибели (апоптоза). В дальнейшем вирус проникает в обонятельную луковицу, где провоцирует воспалительные реакции, а оттуда распространяется на другие нервные структуры.

Было установлено, что потеря обоняния также вызвана повреждением органа чувств в задней части носовых полостей. Они заметили, что SARS-CoV-2 поражает не только сенсорные нейроны, но также обонятельный нерв и центры обонятельных нервов в головном мозге.

Кроме этого, наблюдение на моделях животных показало, что как только вирус попадает в обонятельную луковицу, он распространяется на другие нервные структуры, где вызывает серьезную воспалительную реакцию.

Ученые говорят, что это также объясняет, почему у некоторых людей при коронавирусе развиваются различные психологические клинические признаки (тревожные расстройства, депрессия) или неврологические симптомы (снижение когнитивных функций, предрасположенность к развитию нейродегенеративных заболеваний).

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