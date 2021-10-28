Врач о всплеске COVID-19 в Украине: в реанимациях мест нет, люди умирают дома
Реанимации в украинских больницах переполнены людьми с коронавирусной инфекцией и многим вынуждены отказывать в данной помощи. Даже тяжелые пациенты отправляются домой, где часто просто умирают.
Как рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин, официальная статистика о числе инфицированных коронавирусом украинцев далека от реальности. Из-за сложившейся ситуации система здравоохранения просто не в состоянии учесть все случаи заражения и смерти от болезни COVID-19.
"На сегодняшний день в ряде городов в реанимациях мест нет. Это значит, что люди умирают дома, что они не попадают в официальную статистику", – пояснил Александрин.
Он же обратил внимание, что после окончания каждого квартала в государственной статистике появляется несколько тысяч летальных случаев, которые никуда не отнесены. Их обозначают, как смерти от пневмонии или неизвестных заболеваний.
"Начиная с осени 2020 года каждый квартал мы видим значительное увеличение именно этих никуда не отнесенных смертей", – сказал медик.
Говоря о темпах вакцинации, Александрин назвал их достаточно низкими и отметил, что на сегодняшний день охвачено только 18% групп риска.
"Именно они дают нам самую большую госпитализацию и смертность", – подчеркнул специалист.
По его мнению, в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Он же рекомендует все силы сферы здравоохранения направить на вакцинопрофилактику, в первую очередь групп риска.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 27 октября, в Украине официально зарегистрированы 2 825 733 случая COVID-19. Обнаружены за прошедшие сутки 22 574 заболевших, из них 1 532 – дети. Госпитализировали 5 925 пациентов.
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