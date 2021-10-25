Врач о всплеске COVID-19 в Украине: 96-99% госпитализированных являются невакцинированными
В Украине большинство больных коронавирусом, которых госпитализируют в больницы, являются невакцинированными. Доля таких лиц в зависимости от региона - 96-99%.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал анестезиолог Сергей Дубров. Врач отмечает, что есть случаи, когда и после болезни, и после прививки можно заболеть. Однако - вакцинация против Covid-19 позволяет избежать госпитализации.
Отдельно медик сообщил о необходимости повышения заработной платы персонала государственных больниц. Это побудило бы врачей отдавать предпочтение работе в государственных учреждениях, а не в частных. Кадровую проблему необходимо решать на уровне правительства адекватными доплатами, отметил он.
"В нашей больнице за год-полтора никто не уволился. Если мы будем получать адекватные +300%, то будут переходить врачи из частных учреждений в государственные. Если медсестра получит тысячу долларов зарплаты - 25-27 тысяч гривен - за полторы ставки, то она пойдет в государственную больницу", - сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 25 октября, в Украине официально подтверждено 2 784 039 случаев коронавирусной инфекции. Выявлено за минувшие сутки 14 634 больных, из них 999 - дети. Госпитализировали 3 912 пациентов.
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