Врач рассказал о вакцинации четвертой дозой от COVID-19 в Израиле

В Израиле началась тестовая вакцинация от COVID-19 четвертой дозой. В исследованиях в центре имени Хаима Шибы участвуют 150 медиков-добровольцев.

Как рассказал в эфире программы "Утро Чемпионов" на телеканале Украина 24 израильский врач Борис Бриль, специалисты намерены выяснить, как четвертая доза вакцины BioNTech/Pfizer влияет на число антител в организме человека и на сколько она способна предотвратить заражения SARS-CoV-2. Он же отметил, что третья доза от коронавируса привела к снижению заболеваемости в Израиле, показав свою эффективность.

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"Количество нейтрализующих антител после третьей дозы подросло. По поводу 4-й дозы – идут исследования", – сказал врач.

Он же отметил, что во время эксперимента у его участников уже были выявлены незначительные реакции: покраснения в месте укола, боль, повышение температуры тела и головные боли. В то же время, он отметил, что неприятная симптоматика, как правило, длится всего несколько дней.

Известно, что в испытании четвертой дозы принимают участие те медицинские работники, у которых с момента введения третьей дозы прошло не менее четырех месяцев, а также были выявлены признаки сокращения числа антител.

Наблюдать за участниками эксперимента планируют на протяжении шести месяцев.

Ранее Министерство здравоохранения Израиля одобрило эти исследования. Власти страны изучают необходимость четвертой прививки для работников сферы здравоохранения и людей старшего возраста. Также, в Израиле надеются, что четвертая доза противокоронавирусого препарата сможет уберечь людей от штамма Омикрон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле был опробован новый препарат от COVID-19. Все заболевшие, которые его принимали, выздоровели.