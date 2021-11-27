Врач назвал опасный синдром у детей после COVID-19

Для вакцинации детей от коронавируса существует ряд веских причин. Одна из них состоит в том, что прививка может предотвратить опасный постковидный синдром у детей.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 Борис Бриль. Речь идет, в частности, о PIMS-синдроме, который может вызывать проблемы с внутренними органами, уточнил медик.

Он рассказал, что, как правило, дети переносят COVID-19 бессимптомно и легко, но уже зафиксированы случаи тяжелых последствий коронавируса у маленьких пациентов.

"Через несколько недель после самого заболевания, которое прошло бессимптомно, у детей часто появляется синдром под названием PIMS syndrom, сопровождающийся высокой температурой, грозящий поражением сердца, легких, почек и других органов. У детей также наблюдается такая вещь, как лонг-ковид", – пояснил Бриль.

Он также сообщил, насколько велики риски возникновения побочных эффектов от прививки у детей. "Это мизер. Это настолько мизер, что можно сказать, что их нет", – подчеркнул врач.

Таким образом, выбирая между опасностью, которую коронавирус представляет для детей и возможными негативными последствиями прививки следует все же выбирать прививку, подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, с 23 ноября в Израиле от коронавируса начали вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививки делают вакциной Pfizer & BioNTech.