В Израиле начали вакцинацию против COVID-19 детей 5-11 лет

Со вторника, 23 ноября, медики Израиля начали кампанию по иммунизации против коронавируса детей от 5 до 11 лет. А в некоторых регионах страны, куда вакцины прибыли раньше, маленькие жители прививки получили накануне.

Их несовершеннолетним делают исключительно вакциной американо-немецкой разработки Pfizer&BioNTech (Comirnaty). Об этом информирует The Times Of Israel.

Известно, что в течение первого дня вакцинация охватила несколько сотен детей. В общей сложности дозы препарата забронировали для 24 тысяч человек.

Издание отмечает, что речь идет о 2,5% тех, кто имеет право на прививку в категории 5-11-летних граждан.

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В Минздраве страны ранее отметили, что в ходе исследований вакцина Comirnaty от Pfizer&BioNTech показала 90,7% эффективности защиты от COVID-19 детей до 11 лет.

По данным портала Gedi Digital, на сегодняшний день в Израиле против коронавирусной болезни вакцинировано людей:

первой дозой – 6,2 миллиона (67,4%);

второй дозой – более 5,7 миллиона (62,1%);

третьей (бустерной) дозой – более 4 миллионов.

Кроме взрослого населения, в стране иммунизировано 58% подростков 12-15 лет и 63% – людей в возрасте 16-19 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, первой страной в мире, которая сделала обязательной вакцинацию против коронавируса для детей, стала Коста-Рика в Центральной Америке. Граждан в возрасте от 5 до 11 лет начнут иммунизировать препаратом Pfizer в марте 2022 года. Страна заключила контракт с производителем на 3,5 млн доз, из которых 1,5 млн рассчитаны на детей.