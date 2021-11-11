Врач из Ривне о ситуации с COVID-19: мы просто не выдерживаем такой нагрузки

В больницах, где лечат ковид-пациентов просто не хватает медицинского персонала из-за наплыва пациентов с коронавирусной инфекцией. Врачи не справляются и просят украинцев пройти вакцинацию от коронавируса уже сегодня.

В частности, городской глава Ривне Александр Третьяк, разместил на своей странице в Facebook, призыв к гражданам страны главврача КНП "Центральная городская больница" РГС Кучерука Евгения Филимоновича, в котором медик рассказывает о сложившейся критической ситуации в больницах города. Он же призвал помочь в этой ситуации и вакцинироваться.

Как отметил врач, для того, чтобы лечить 340 пациентов с COVID-19 в больнице должно работать около 600 человек медицинского персонала. Однако, как подчеркнул Кучерук, нагрузка на медиков значительно выше.

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Он же отметил, что украинцы слишком поздно обращаются за медицинской помощью. При этом носят вирус в себе и заражают ним окружающих. В этом случае, подчеркнул медик, возрастает риск тяжелого течения болезни и даже реанимации.

"Поверьте, лечение в условиях стационара в кризисном состоянии – это хождение по краю пропасти, даже при условии, когда у нас достаточно кислорода", – сказал Кучерук.

В случае заболевания он призвал своевременно обращаться к врачам и пройти вакцинацию.

"Мы пролечили около 6000 больных. Умерло по состоянию на утро сегодня 536 ни один из них не вакцинирован!", – добавил врач.

Согласно данным Минздрава, за прошлые сутки, 9 ноября, в Ривненской области коронавирусом заболели 1037 человек. В самом областном центре – 273 человека. Возраст заболевших от 1,5 месяца до 91 года. Таким образом, в Ривненской области на сегодня зарегистрировано 109 408 случаев заболевания коронавирусной болезнью.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине пока не планируют бустерную вакцинацию от COVID-19. Рассматривать этот вопрос власти намерены только после того, как половина населения страны сделает полный курс прививок.