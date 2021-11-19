Врач из Киева заявила, что COVID-19 стал "агрессивнее": единственное спасение – массовая вакцинация

Ситуация с коронавирусом становится все более напряженной. Нынешняя волна заболевания в Украине, и в частности в Киеве, отличается большей потребностью в кислороде, агрессивностью вируса, а также огромных количеством молодых людей и детей с тяжелым протеканием.

О ситуации с COVID-19, процессе лечения и вакцинации, которая в настоящее время является единственным выходом из карантина для страны, в интервью OBOZREVATEL рассказала главный врач 4-й городской клинической больницы Татьяна Мостепан. Она подчеркнула напряженность ситуации, о чем свидетельствует статистика.

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Особенностью нынешней волны является то, что все пациенты кислородозависимые – за сутки в больнице тратится около 7 тонн этого газа, тогда как в самые сложные периоды прошлой этот показатель составлял около 5 тонн.

"А до коронавируса годовая потребность больницы составляла 4,5 тонны", – пояснила главврач.

По ее словам, сильно настораживает сейчас возраст пациентов – процент молодых людей, которые сегодня находятся в реанимации, шокирует. Есть и люди в возрасте, отмечает медик, но 25-30-40-летних очень много.

"Кроме того, начали также тяжело болеть дети, чего не было ни при первой, ни при второй волне пандемии", – добавила Мостепан.

Она акцентировала, что болезнь сейчас протекает очень агрессивно и вызывает необратимые процессы в организме.

"Единственный наш выход и спасение на сегодняшний день – это массовая вакцинация", – подчеркнула медик.

Она пояснила, что конкретно в их больнице сегодня лежат 3% – вакцинированные и 97% – невакцинированные пациенты, в реанимации лежат те, кто не получил прививку.

Напомним, советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий предупредил, что опасным симптомом при заболевании коронавирусной инфекцией является повышение температуры до 38° на шестой-седьмой день заболевания. Это может говорить о том, что пациент, скорее всего, попадет в реанимацию. Врач подчеркнул, что температуру необходимо постоянно контролировать и "более серьезно относиться к недугу".

"Это происходит не из-за вируса, а по другой причине, чаще всего – присоединения бактериальной инфекции", – сказал медик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во Львовском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что предугадать, сколько будет длиться данный всплеск заболевания COVID-19 практически невозможно. Второй месяц в стране наблюдается тенденция к росту.

медик рассказала, что большинстве случаев решение о введение интубационной трубки – это смертельный приговор. Чаще всего такие пациенты из реанимации уже не возвращаются.