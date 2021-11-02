Во Львовской области от COVID-19 умерли двое 17-летних пациентов: эпидемиолог указала на опасность
Самыми молодыми пациентами, скончавшимися от коронавирусной инфекции на Львовщине, стали двое несовершеннолетних в возрасте 17 лет. Медики констатируют, что в эту волну от коронавируса чаще стали страдать молодые люди.
Как рассказала в интервью ТСН руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко-Тимко, в регионе продолжает расти число смертей, вызванных коронавирусной инфекцией. Главным образом от COVID-19 и осложнений связанных с ним, умирают люди в категории 75+. Второе место в этом "черном" списке занимают пациенты в возрасте 65+.
Она подчеркнула, что эта волна оказалась опасной и для более молодых пациентов. Так, по ее словам, в больницы стали чаще попадать те , кому около 30 и 40 лет. Как отметила врач, среди них есть и такие, которые ранее никогда не страдали хроническими болезнями.
Иванченко-Тимко подчеркнула, что такая волна госпитализаций связана со штаммом Дельта, который, как отметили медики, имеет большую заразность и короткий инкубационный период.
Она обратила внимание, что в данное время, в больницах региона уже находятся на лечении столько же пациентов, как и весной, во время прошлой вспышки COVID-19 и их число продолжает расти. Как добавила главный эпидемиолог Львова Наталия Иванченко-Тимко, большинство из тех, кто попал в больницы невакцинированы.
"Сейчас у нас госпитализированы 3114 человек, из которых 95% – невакцинированы", – отметила она.
Как сообщил Минздрав, за сутки 31 октября в Украине зафиксировали 13 936 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 298 летальных случая, связанных с болезнью, госпитализировали с коронавирусом или подозрением на него 3 828 человек, выздоровели 5 885 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, причиной нынешнего всплеска коронавируса в Украине является мутировавший вариант штамма Дельта. Медики считают, что ноябрь будет "горячим" и коек может не хватить.
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