Во Франции зафиксирован рекордный суточный прирост случаев COVID-19: страна ужесточает карантин

За прошедшие сутки, 7 декабря, во Франции выявили более 59 тысяч новых случаев COVID-19, что почти на 12 тысяч больше, чем в предыдущий день. В связи с такими цифрами правительство страны приняло решение объявить об ужесточении карантинных мер в преддверии рождественских праздников.

По словам, премьер-министра Франции Жана Кастекса, запрет введут на работу ночных клубов сроком на 4 недели, также работодателей просят максимально позволить удаленную работу, а в школах будут усилены карантинные меры. Об этом сообщает издание RFI.

В правительстве обратили внимание, что в стране растет уровень инфицирования среди молодежи, поэтому особое внимание ограничениям уделят в школах. В частности, обязательное ношение масок будет как в помещении, так и на улице, а в школьных столовых ограничат одновременное пребывание большого количества учащихся.

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Однако правительство не стало вводить более строгие меры для населения в целом, в том числе для невакцинированных людей, как это сделали несколько других стран Европы в последние дни. Франция также не будет закрывать школы раньше времени на рождественские каникулы.

Вместо этого премьер-министр сказал, что работодатели должны поощрять сотрудников работать из дома, и призвал людей отказаться от социальных контактов, таких как корпоративные вечеринки, по мере приближения новогодних праздников.

Издание Linternaute пишет, что во Франции заполняемость реанимационных коек на национальном уровне составляет 46%. Всего в течение 7 декабря органы здравоохранения выявили 1665 новых госпитализаций пациентов с COVID-19. Согласно данным, опубликованным органами здравоохранения 7 декабря, почти 50% людей старше 65 лет во Франции получили бустерную дозу вакцины против коронавируса. Всего же в стране вакцинировалось более 90% населения.

По данным портала Worldometers, на 8 декабря во Франции выявили почти 8 миллионов случаев коронавируса за все время пандемии. Из них умерло 120 тысяч человек. При этом 5,1 миллиона человек выздоровели от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 7 декабря в разных регионах Украины зафиксировали 9371 случай инфицирования COVID-19, еще 450 человек умерли в результате осложнений недуга. Значительно большему числу украинцев – 26 804 – болезнь удалось преодолеть.

Напомним, накануне столица Киев и 8 областей Украины покинули "красную" зону карантина, перейдя в "оранжевую" или "желтую". В самом худшем уровне эпидемической опасности остались 10 регионов. Специалисты прогнозируют, что после небольшого спада заболеваемости в начале следующего года можно ожидать новой вспышки заражений и смертности от COVID-19.