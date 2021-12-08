В Украине свыше 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 450 человек

Марина Лисничук
Covid
2 минуты
3,1 т.
В Украине свыше 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 450 человек

Накануне в разных регионах Украины зафиксировали 9371 случай инфицирования COVID-19, еще 450 человек умерли в результате осложнений недуга. Значительно большему числу украинцев – 26 804 болезнь удалось преодолеть.

Как сообщают в Минздраве, в стране зарегистрировано уже 3 519 981 заражение коронавирусом, из них 89 436 обернулись смертью больных, а 3 109 423 – выздоровлением. На 8 декабря не менее 321 тыс. граждан продолжают болеть.

За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 809 детей и 175 медиков, на больничные койки попали 2998 пациентов.

Лидером по приросту заражений стал Киев – 1519. За столицей идут Донецкая область – 723, Полтавская – 705, Запорожская – 530 и Киевская – 489.

Видео дня
Коронавирус в Украине за сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1519;

  • Винницкая область – 369;

  • Волынская область – 379;

  • Днепропетровская область – 358;

  • Донецкая область – 723;

  • Житомирская область – 187;

  • Закарпатская область – 329;

  • Запорожская область – 530;

  • Ивано-Франковская область – 166;

  • Киевская область – 489;

  • Кировоградская область – 137;

  • Луганская область – 147;

  • Львовская область – 413;

  • Николаевская область – 305;

  • Одесская область – 284;

  • Полтавская область – 705;

  • Ровенская область – 397;

  • Сумская область – 274;

  • Тернопольская область – 184;

  • Харьковская область – 309;

  • Херсонская область – 201;

  • Хмельницкая область – 390;

  • Черкасская область – 376;

  • Черновицкая область – 122;

  • Черниговская область – 78.

Данные по коронавирусу и вакцинации

Напомним, что в официальной информации от Минздрава нет данных о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированного Крыма и районов Луганщины, Донетчины.

Накануне в стране было проведено 83 852 тестирования на диагностику коронавируса. Также 199 765 человек получили прививку против COVID-19: первую дозу – 79 270, полностью иммунизированы – 120 495.

В общем полный курс вакцинации (две дозы вакцины) прошли 12 042 233 жителя Украины.

Регионы Украины по уровням эпидемической опасности из-за распространения COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусМинздравболезньвирусМинистерство здравоохранения