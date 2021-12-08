В Украине свыше 9,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 450 человек

Накануне в разных регионах Украины зафиксировали 9371 случай инфицирования COVID-19, еще 450 человек умерли в результате осложнений недуга. Значительно большему числу украинцев – 26 804 болезнь удалось преодолеть.

Как сообщают в Минздраве, в стране зарегистрировано уже 3 519 981 заражение коронавирусом, из них 89 436 обернулись смертью больных, а 3 109 423 – выздоровлением. На 8 декабря не менее 321 тыс. граждан продолжают болеть.

За прошедшие сутки диагноз подтвердили у 809 детей и 175 медиков, на больничные койки попали 2998 пациентов.

Лидером по приросту заражений стал Киев – 1519. За столицей идут Донецкая область – 723, Полтавская – 705, Запорожская – 530 и Киевская – 489.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1519;

Винницкая область – 369;

Волынская область – 379;

Днепропетровская область – 358;

Донецкая область – 723;

Житомирская область – 187;

Закарпатская область – 329;

Запорожская область – 530;

Ивано-Франковская область – 166;

Киевская область – 489;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 147;

Львовская область – 413;

Николаевская область – 305;

Одесская область – 284;

Полтавская область – 705;

Ровенская область – 397;

Сумская область – 274;

Тернопольская область – 184;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 201;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 376;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 78.

Напомним, что в официальной информации от Минздрава нет данных о заболеваемости COVID-19 среди жителей временно оккупированного Крыма и районов Луганщины, Донетчины.

Накануне в стране было проведено 83 852 тестирования на диагностику коронавируса. Также 199 765 человек получили прививку против COVID-19: первую дозу – 79 270, полностью иммунизированы – 120 495.

В общем полный курс вакцинации (две дозы вакцины) прошли 12 042 233 жителя Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне столица Киев и 8 областей Украины покинули "красную" зону карантина, перейдя в "оранжевую" или "желтую".

В самом худшем уровне эпидемической опасности остались 10 регионов. Специалисты прогнозируют, что после небольшого спада заболеваемости в начале следующего года можно ожидать новой вспышки заражений и смертности от COVID-19.