Во Франции врачей начали отстранять от работы из-за отказа от вакцинации

Во Франции около трех тысяч медицинских работников отстранили от работы из-за того, что не сделали прививку от коронавируса. Новое обязательное правило о вакцинации вступило в силу в среду, 15 сентября.

Оно распространяется на 2,7 миллиона сотрудников медицинских учреждений, домов престарелых и пожарных. Это касается всех врачей, медсестер, офисный персонал и волонтеров, сообщает ВВС.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что большинство приостановок работы якобы являются временными. По его словам, многие теперь соглашаются на укол, потому что "они видят, что требование о вакцинации – это реальность".

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Президент Эммануэль Макрон впервые уведомил рабочих об изменении правил 12 июля. Он предупредил, что хотя бы одну дозу вакцины необходимо уколоть к 15 сентября или уволиться с работы.

Отметим, что вакцинация против коронавируса в Украине добровольная, обязательной ее делать не планируют. В то же время специалисты только призывают украинцев к прививкам, ведь чем больше граждан иммунизируются, тем меньше будет необходимость в карантине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Италии намерены ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. COVID-сертификат потребуется для всех государственных и частных служащих с 15 октября. Штраф за нарушение – от 400 до 1000 евро.