Во Франции шестеро детей по ошибке получили двойную дозу COVID-вакцины: что известно об их состоянии

Во Франции в городе Ле-Ман шестеро детей по ошибке получили двойную дозу вакцины от COVID-19 Pfizer. По данным Регионального агентства здравоохранения, возможные поствакцинальные эффекты для этих детей могут заключаться в основном в лихорадке и болях в теле.

Возраст этих детей не уточняется, однако известно, что 15 декабря в Ле-Мане начали вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает издание Le Figaro.

По предварительной информации, обычно доза, назначаемая для этой возрастной группы, соответствует 10 микрограммам педиатрического Pfizer и увеличивается до 30 микрограмм Pfizer с 12 лет. Однако шестеро детей получили ошибочно дозу 20 мкг.

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"Ни одна из семей этих детей до сих пор не отозвала главного врача, который был проинформирован о нескольких симптомах, которые проявились после введения первой дозы (отсутствие симптомов у пяти детей, усталость и боли у 6-го)", – говорят в медучреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, регулирующий орган Евросоюза в сфере лекарственных средств одобрил использование вакцины от COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. На данный момент этой возрастной группе рекомендуется делать прививку препаратом от компании Pfizer-BioNTech.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет против коронавируса в Украине может начаться с нового 2022 года. Концентрация фармацевтического препарата будет в три раза ниже, чем для взрослых.

Напомним, глава украинского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ярно Хабихт рассказал, что побороть коронавирус и наконец выйти из пандемии миру позволит только вакцинация. В частности, к концу года иммунизировать нужно 40% населения, а к лету 2022-го – в общем 70%.