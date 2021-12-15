Когда в Украине может начаться COVID-вакцинация детей с 5 лет: озвучен прогноз

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что вакцинация детей от 5 до 11 лет против коронавируса может начаться с нового 2022 года. Концентрация фармацевтического препарата будет в три раза ниже, чем для взрослых.

Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на самого Ляшко. Однако глава Минздрава продолжает настаивать, что сейчас ключевой аудиторией для иммунизации против COVID-19 остаются люди пожилого возраста (65+).

Глава Минздрава отметил, что прививки малышам от пяти лет одобрены в таких ведущих странах, как США, Израиль, Китай, Швейцария и Канада. С декабря также прививку от опасной болезни начнут получать малыши в Германии, Испании, Италии, Португалии и Польше.

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В то же время глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий указал, что специального препарата для введения в организм малолетним детям в настоящее время в Украине нет. В тех странах, которые уже начали иммунизацию этой возрастной категории, используют немного другой препарат – тот же Pfizer, но в концентрации, оптимальной для детей.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что в обозримом будущем украинцам будет назначена бустерная (третья) доза вакцины против коронавируса.