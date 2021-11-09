Во Франции отказались от использования вакцины Moderna для людей до 30 лет: названа причина

Во Франции Управление общественного здравоохранения рекомендовало гражданам в возрасте до 30 лет не прививаться препаратом Spikevax компании Moderna для вакцинации от коронавируса. Вместо нее французам дали рекомендацию использовать вакцину компании Pfizer.

Об этом пишет Reuters. Такое решение связно с возможным высоким риском появления побочных эффектов. В частности, речь идет о сердечных заболеваниях.

Высший совет здравоохранения страны (HAS), который работает как советник французского сектора здравоохранения, сослался на "очень редкие" риски, связанные с миокардитом. О них, как уточняется, говорится в результатах исследования, опубликованного 8 ноября.

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В заключении HAS говорится, что при применении вакцины Pfizer возможный риск появления таких заболеваний среди людей до тридцати лет меньше примерно в пять раз. Такая рекомендация, как уточняется, будет действительна до тех пор, пока не станут известны дополнительные научные данные по этому вопросу.

Отметим, что ранее регулирующий орган Европейского Союза EMA одобрил препарат Moderna для бустерной вакцинации всех возрастных групп старше 18 лет, по крайней мере, через шесть месяцев после второй дозы.

Напомним: в октябре 2021 года скандинавские страны отказались от вакцины Moderna против COVID-19 для молодежи из-за возможного появления миокардита и перикардита, а также воспаления сердца или его внутренней оболочки. По этой причине в Дании, Швеции и Норвегии не будут использовать его для людей, родившихся в 1991 году и позже. О возможных побочных эффектах говорилось в данных неопубликованного исследования Шведского агентства здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, новое исследование показало, что вакцина компании Moderna (mRNA-1273) может быть эффективна в предотвращении инфицированию штаммом Дельта на 73,1%. Также препарат показал высокий результат в предотвращении тяжелого течения и смерти.