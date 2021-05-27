В США заговорили о сотрудничестве с Украиной по поставкам и собственному производству вакцин

Посольство США в Украине заявило о возможности сотрудничества с Министерством здравоохранения страны по поставкам и собственному производству вакцин. В Минздраве при этом отметили важность трансфера технологий иммунобиологических препаратов не только против COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook 27 мая сообщил министр здравоохранения, главный государственный санврач Украины Виктор Ляшко. Он отчитался об итогах проведенной в четверг встречи – в частности, с:

временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин;

директором Всемирного подразделения по ВИЧ-СПИД в Украине, директором украинского офиса Центра контроля и профилактики заболеваний США Эзрой Барзилай;

партнерами международной миссии USAID в Украине Джеймсом Хоупом, Беном Зиннером и Паолой Павленко.

Ляшко заявил, что стороны обсудили совместное сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, вопросы вакцинации в Украине и стратегические направления работы в сфере здравоохранения.

"В ходе беседы отметил, что моим приоритетом является получение вакцины против COVID-19 для осуществления вакцинации всех желающих до конца 2021 года, в частности, прививки по меньшей мере 5 млн украинцев до конца лета", – написал министр.

Он заверил международных партнеров в открытости политики Министерства здравоохранения Украины и поделился планами касательно продолжения реформирования отрасли.

"Очень благодарен нашим американским партнерам за встречу, ведь мы намерены углублять наше партнерство в сфере здравоохранения", – подытожил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко сказал, что как минимум три крупных завода в Украине готовы изготавливать вакцины против COVID-19 по схеме трансфера технологий. Ее суть в том, что ведущая компания-разработчик препарата может передать технологию с полным циклом заводу-изготовителю.