Вакцинироваться от COVID-19 нужно будет повторно – немецкие эксперты

В Германии заявили о высокой вероятность того, что жителям их страны и не только придется сделать повторную прививку против коронавируса. Причем самое позднее – в 2022 году.

К такому выводу пришли немецкие эксперты Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO), сообщает Aerzte Zeitung. Между тем ежедневное количество заражений COVID-19 в стране уменьшается.

"Вирус не уйдет от нас. Поэтому нынешние прививки будут не последними. Надо быть готовыми к тому, что в будущем году, возможно, всем нам придется освежить прививку", – сказал председатель комиссии Томас Мертенс в интервью одному из местных изданий.

Со своей стороны эксперт Социал-демократической партии Германии по вопросам здравоохранения, бывший эпидемиолог Карл Лаутербах указал, мол, иммунная защита после прививки держится лишь полгода. Так что некоторым немцам, заверил он, придется проходить повторную вакцинацию уже осенью.

При этом он уточнил, что если в стране начнут распространяться варианты коронавируса, против которых имеющиеся вакцины будут малоэффективны, начать делать повторные прививки усовершенствованными препаратами нужно будет еще раньше.

По данным Института имени Роберта Коха, в Германии суточный прирост заражений COVID-19 составляет 8500 случаев, что более чем на 4000 меньше, чем неделю назад. Однако специалисты учитывают выходные дни, когда меньше людей обращаются к врачам, а статистические данные предоставляются с опозданием. За последние 7 дней в расчете на 100 тысяч жителей в стране подтвердили 83,1 заражения.

Всего с начала пандемии в Германии с населением около 84 миллиона человек выявлено почти 3,6 млн инфицирований. Общее количество летальных случаев возросло до 86 669, а вылечились более 3,2 млн человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВОЗ указали на неравномерность глобального распределения вакцин против COVID-19 и призвали отдать препараты бедным странам вместо прививок детей.