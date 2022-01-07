В Moderna заявили, что вакцинированным понадобиться четвертая доза из-за Омикрона

Эффективность бустерной дозы вакцины против коронавируса может снизится уже в течение следующих нескольких месяцев на фоне мутаций возбудителя. В Moderna считают, что в связи с этим людям понадобится четвертая прививка от COVID-19.

С соответствующими заявлениями на конференции по здравоохранению, организованной Goldman Sachs, выступил генеральный директор фармкомпании Moderna Стефан Бансел, передает NBC. Он не исключил, что четвертые инъекции придется вводить уже осенью 2022 года.

"Я буду удивлен, если в ближайшие недели мы получим данные о том, что бустерная прививка хорошо держится с течением времени... Ожидаю, что этого не будет", – сказал гендиректор.

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Бансел добавил, что его компания работает над вариантом вакцины, адаптированной к Омикрону. При этом, считает эксперт, болезнь не удастся полностью забыть.

Так, по словам Бансела, COVID-19 "не исчезнет" и "нам придется с этим жить".

Его заявления перекликаются с предположениями генерального директора Pfizer Альберта Бурла. Тот в декабре заявил, что в конечном итоге миру может потребоваться четвертая доза вакцины против COVID-19 на фоне распространения Омикрона.

Как писал OBOZREVATEL:

в США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали вводить бустерную дозу вакцины от коронавируса детям возрастом от 12 до 15 лет. Делать это предлагается препаратом Pfizer.

В Украине же разрешили бустерную прививку не только пациентам с иммунными заболеваниями, но и всем совершеннолетним.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!