Вакцина Pfizer станет доступна для всех украинцев уже в конце июля, – Кузин

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Вакцина Pfizer станет доступна для всех украинцев уже в конце июля, – Кузин

Медицинский препарат против COVID-19 Pfizer-BioNTech будет доступен в украинских центрах вакцинации уже в конце июля 2021 года. Получить вакцину немецко-американского производства смогут все желающие.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на телеканале "1+1". Он указал, что по назначению врача прививки от "короны" будут делать даже детям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Уже этим летом мы будем предлагать вакцинировать детей, у которых есть сопутствующие заболевания или высокий риск заражения коронавирусом COVID-19", – подчеркнул он.

Игорь Кузин в передаче "Сніданок".
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Отметим, что это будет пятый, а именно последний этап программы Минздрава Украины по вакцинированию населения.

Чтобы стать в очередь на получение прививки в Центре вакцинации, необходимо зарегистрироваться в приложении или на портале "Дія", или позвонить на бесплатную линию Минздрава 0 800 60 20 19.

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