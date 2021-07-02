Вакцина Pfizer станет доступна для всех украинцев уже в конце июля, – Кузин
Медицинский препарат против COVID-19 Pfizer-BioNTech будет доступен в украинских центрах вакцинации уже в конце июля 2021 года. Получить вакцину немецко-американского производства смогут все желающие.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на телеканале "1+1". Он указал, что по назначению врача прививки от "короны" будут делать даже детям (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Уже этим летом мы будем предлагать вакцинировать детей, у которых есть сопутствующие заболевания или высокий риск заражения коронавирусом COVID-19", – подчеркнул он.
Отметим, что это будет пятый, а именно последний этап программы Минздрава Украины по вакцинированию населения.
Чтобы стать в очередь на получение прививки в Центре вакцинации, необходимо зарегистрироваться в приложении или на портале "Дія", или позвонить на бесплатную линию Минздрава 0 800 60 20 19.
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