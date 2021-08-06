Вакцина Pfizer может вызывать четыре побочных эффекта, – результаты исследования
Вакцина против коронавируса Pfizer-BioNTech Comirnaty может вызывать четыре побочных эффекта. Среди них астения – недостаток энергии или сил, вялость – состояние безразличия или бездействия, снижение аппетита и ночной гипергидроз – повышенное потоотделение.
Об этом стало известно из отчета Испанского агентства по лекарствам и товарам для здоровья AEMPS. Возможные побочные эффекты были включены в седьмой отчет по фармаконадзору за вакцинами против COVID-19, пишет Express.
По состоянию на 11 июля 2021 года в Испании была введена 33 455 291 доза препарата Pfizer. Из этой выборки в базе данных FEDRA было зарегистрировано 17 387 уведомлений о побочных эффектах, большинство из которых приходилось на женщин – 79 процентов и людей в возрасте от 18 до 65 лет – 83 процента. Из всех зарегистрированных сообщений 3361 были признаны "серьезными".
В случае подтверждения побочные эффекты Pfizer будут включены в технический паспорт вакцины и листок-вкладыш.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, исследование британских ученых показало, что привитые от коронавируса люди заражаются в три раза реже, чем невакцинированные. Для работы были взяты образцы у 98 233 человек.
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