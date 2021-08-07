Вакцина БЦЖ может снизить риск развития цитокинового шторма при COVID-19, – исследование

Вакцина БЦЖ против туберкулеза может сдержать цитокиновый шторм при коронавирусе. Она снижает количество противовоспалительных цитокинов в крови.

Результаты исследования индийских ученых опубликованы в журнале Science Advances. Чтобы выяснить свойства вакцины БЦЖ ученые привили ею 82 участников эксперимента возрастом от 60 до 80 лет, не имеющих антител к COVID-19. В контрольной группе участвовали люди того же возраста.

У всех взяли анализы крови до вакцинации и через месяц после нее. Оказалось, что число цитокинов в крови получивших вакцину БЦЖ было заметно меньше, чем у тех, кто ее не получил.

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Также у них снизилось число интерферонов типов альфа, бета и гамма, интерлейкинов и хемокинов.

Результаты позволяют предположить, что вакцина БЦЖ способна ингибировать биомаркеры воспаления, но это еще нужно подтвердить дополнительными исследованиями. Кроме того, пока неизвестно, как долго сохранится ингибирующий эффект.

Ученые надеются, что этот метод можно будет использовать для предотвращения гиперимунного ответа при коронавирусе.

Цитокиновый шторм – воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов с последующей гибелью организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная) может быть использовано как новое средство против коронавируса. Ученые обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать ему вызывать легочную инфекцию.

Также тимохинон может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у тяжелобольных COVID-19 пациентов.