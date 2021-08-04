Ученые нашли новое средство против COVID-19: может блокировать цитокиновый шторм

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная) может быть использовано как новое средство против коронавируса. Оно растет в Северной Африке и Западной Азии.

Исследование об этом растении опубликовано в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology. Ученые обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент N.sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать ему вызывать легочную инфекцию.

Также тимохинон может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у тяжело больных COVID-19 пациентов.

Доказано, что это вещество предотвращает высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины. Таким образом, оно может играть потенциальную роль в лечении аллергических состояний, например, астмы или экземы, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже рассеянного склероза.

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Кроме того, чернушка посевная полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства N.sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, а также детской эпилепсией.

Цитокиновый шторм – воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов с последующей гибелью организма.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые начали испытывать на людях действие нового лекарства для борьбы с коронавирусной болезнью. Препарат представляет собой таблетки, которые нужно принимать раз в день.

Исследователи пояснили, что их препарат должен позволить нейтрализовать COVID-19 в организме инфицированного человека в течение 5 дней после приема первой таблетки.

Между тем, компания Pfizer (США), которая разработала и выпустила вакцину против коронавируса, еще в марте начала испытывать на людях лекарства от COVID-19, призванные остановить распространение этого вируса в организме.

При этом Израиль стремится стать первой страной мира, где протестуют оральную COVID-вакцину. Препарат называется Oravax, его изготовила Oramed Pharmaceuticals. Компания завершила экспериментальное исследование на животных и обнаружила, что вакцина способствует развитию антител, необходимых для длительного иммунитета.