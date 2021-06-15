В Южной Корее заявили об успешном лечении COVID-19 антителами

В Южной Корее в понедельник, 14 июня, ученые заявили, что добились положительных результатов в лечении COVID-19 антителами. Оно якобы оказалось эффективным и безопасным.

Исследование проводила компания Celltrion, передает Reuters. Такой метод, как утверждают ученые, сократил период лечения и восстановления почти на пять дней в рамках глобальных клинических испытаний.

В испытания приняли участие 1315 человек, они начались 13 января в 13 странах. Среди них – США, Испания, Румыния, Южная Корея.

Экспериментальное лечение антителами, как передает издание, у 70% оказалось действенным против тяжелых симптомов, в том числе у больных с серьезными основными заболеваниями.

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Такой способ был условно одобрен в стране еще в феврале 2021 года и стал первым местным средством против нового коронавируса.

В компании заявили, что на основе полученных результатов испытаний будут добиваться его полного одобрения.

Напомним: врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский обнародовал результаты исследования, которое показало, что на протяжении года антитела сохранились у 80% тех, кто принимал участие и переболел коронавирусом. При этом, у некоторых пациентов уровень антител понижался, но затем снова возрастал.

Отметим, что в США заявили о создании нового метода обнаружения тел вируса COVID-19 в организме за секунду. Это самый короткий срок результатов среди тестов, которые сегодня есть в мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из Австралии и США разработали экспериментальную противовирусную терапию прямого действия для лечения COVID-19. Заявляется, что она снижает вирусную нагрузку на 99,9%.