В Японии работают над COVID-вакциной, дающей пожизненный иммунитет

Команда ученых из института медицинских наук Токио (Япония) сообщила о разработке вакцины от COVID-19, способной вырабатывать пожизненный иммунитет. Ее испытания могут начаться в 2023 году.

Как сообщает The Japan Times, исследователи взяли за основу вакцину против оспы, которую в 18 веке создал врач из Британии Эдвард Дженнер. В ее состав входил вирус коровьей оспы, который не опасен для человека и который в результате помог победить в борьбе с смертельной болезнью.

Японские ученые планируют создать рекомбинантный вирус этого препарата, который содержал бы спайковый белок коронавируса.

Видео дня

Опыты на мышах с применением рекомбинантного вируса вакцины от оспы, кодирующего ген птичьего гриппа, показали высокий уровень антител, сохранявшихся более двадцати месяцев.

Кроме того всех мышей, которые получили вакцину, через 20 месяцев заразили птичьим гриппом и они выжили.

По словам ученых, препараты с вектором вируса осповакцины, являются одними из самых мощных, обладают незначительными побочными эффектами и не требуют особой транспортировки и хранения.

Фармпроизводитель Nobelpharma планирует провести испытания новой вакцины в первой половине 2023 года. Предварительно, в опытах будут участвовать 150-200 человек. Среди них будут вакцинированные и переболевшие коронавирусом.

Если испытания подтвердят эффективность и безопасность препарата, заключительная фаза исследований начнется сразу же, а вывести его на рынок получится не ранее 2024 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее исследование Йельского университета, Минздрава Доминиканы и других учреждений показало низкую эффективность CoronaVac и бустерного Pfizer против штамма Омикрон.

Напомним также, в Турции одобрили применение собственной вакцины от коронавируса Turkovac. Производство препарата в стране назвали "успехом всего турецкого народа".