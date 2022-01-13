В ВОЗ сообщили о максимуме заражений COVID-19 за сутки: почти 3,4 млн случаев

Юрий Сергиенко
Covid
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В ВОЗ сообщили о максимуме заражений COVID-19 за сутки: почти 3,4 млн случаев

В мире снова зарегистрировано рекордное количество заражений коронавирусом за сутки – 3,4 миллиона человек. Такой показатель за 12 января стал наивысшим с начала пандемии.

Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения. Скончались за указанный период 7,7 тысяч человек.

Суточные показатели заболеваемости коронавирусом в мире.

Па первом месте по общему количеству заболевших остаются США – 61,3 млн человек за все время пандемии.

Далее идут:

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  • Индия – 36 млн,

  • Бразилия – 22,5 млн,

  • Великобритания – 14,7 млн,

  • Франция – 12,2 млн.

По смертности также в лидерах Соединенные Штаты – 833,5 тысяч.

Затем идут:

  • Бразилия – 620 тысяч,

  • Индия – 484,6 тысяч,

  • Россия – 318,4 тысячи,

  • Мексика – 300 тысяч.

Общая статистика по странам.

Напомним, что прошлый раз рекорд по суточному приросту зараженных был зафиксирован 6 января – 2,6 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Германия побила рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. 12 января там зафиксировано 80 430 заражений.

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