В ВОЗ предупредили об угрозе новой волны COVID-19 после Евро-2020

В Европе может возникнуть новая волна пандемии коронавируса из-за проведения футбольного чемпионата Евро-2020. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заражения COVID-19 в Европе за неделю выросло на 10% после двух месяцев спада.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге сказал, что риск заражения увеличился из-за вялого развертывания вакцины, новых вариантов вируса и усиления социального взаимодействия, передает ВВС.

Старший сотрудник ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд призвала города-организаторы Евро-2020 делать больше для отслеживания передвижения болельщиков. Так, сотни фанатов, вернувшихся из Лондона и Санкт-Петербурга, дали положительный результат теста на коронавирус.

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"Что происходит после игр? Они собираются в многолюдные бары и пабы?" – отмечала она.

Так, в Санкт-Петербурге, где проходят матчи, зарегистрировали 115 смертей за 1 июля, накануне шестого и последнего матча турнира между Испанией и Швейцарией.

Органы здравоохранения Финляндии призвали общественность избегать поездок в Россию после того, как 21 июня в связи с возвращением из Петербурга фанатов было зарегистрировано 400 случаев заражения.

В ВОЗ назвали безответственным решением допустить 60 тысяч болельщиков на стадион в Будапеште и на Уэмбли в Лондоне на полуфинал и финал Евро-2020. В УЕФА ответили, что решение о количестве болельщиков, допущенных на стадион, "входит в компетенцию компетентных местных властей".

Напомним, что украинские болельщики не смогут попасть на матч Украина – Англия в 1/4 финала Евро-2020. Поединок состоится 3 июня в столице Италии Риме на "Стадио Олимпико". В УЕФА пояснили, в настоящее время запрещены поездки из Украины в Италию без наличия веской причины. Посещение футбольного матча к таким причинам не относится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия побила новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки.