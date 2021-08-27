В Виннице среди вакцинированных разыграют автомобиль и сотню других призов

В Виннице среди вакцинированных против COVID-19 решили разыграть ценные призы. Всего их будет около ста (в основном телевизоры и велосипеды), среди которых главный – автомобиль Toyota Corolla.

Решение о проведении конкурса "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" было принято на заседании исполкома городского совета в четверг, 26 августа, сообщается на сайте ведомства. Мэр Винницы Сергей Моргунов заявил, что так местные власти хотят поощрить людей, которые сделали прививки.

Розыгрыш призов пройдет в три этапа 19 октября, 15 ноября и 17 декабря. Участие смогут принять только те жители Винницкой городской территориальной общины, которые получили две дозы вакцины, разрешенной для использования на территории Украины Министерством здравоохранения.

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Подчеркивается: участниками могут стать винничане в возрасте от 16 лет. У них должна быть подписана декларация с семейным врачом.

Для конкурса нужно обязательно зарегистрироваться: для первого этапа с 1 сентября по 17 октября, для второго розыгрыша – до 13 ноября, для третьего – до 15 декабря.

Это можно сделать на официальном сайте Винницкого горсовета на странице "Вакцинируйся. Сохрани жизнь". Также можно обратиться с письменным заявлением в любое городское отделение ЦНАП "Прозрачный офис".

Вакцинированные, которые приняли участие в первом розыгрыше, но не выиграли призов, автоматически становятся участниками второго и третьего розыгрышей.

Победу определит электронный сервис, который в случайном порядке выберет числа, отвечающие номеру зарегистрированных участников.

Как разыграют призы среди привитых:

19 октября и 15 ноября будет разыграно по 15 телевизоров и 15 велосипедов

17 декабря – 20 телевизоров, 20 велосипедов, а также машина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Минздрав Украины рассматривает введение привилегий для вакцинированных от коронавируса. В этом вопросе будут ориентироваться на страны Европы и США.