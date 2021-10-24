В Украине зависимых от кислорода пациентов выписывают из больниц: как получить концентратор для лечения дома

Министерство здравоохранения Украины разрешило выписывать из стационаров пациентов, зависимых от кислорода, долечивать коронавирус дома. При этом они должны получить кислородный концентратор для себя у семейного доктора.

Как рассказал ТСН, система здравоохранения Украины располагает 15 тысячами кислородных концентраторов, на которые Минздрав потратил почти 700 миллионов гривен. Чтобы нуждающиеся в кислородной поддержке пациенты могли получить кислородный концентратор для использования дома, доктор из стационара должен связался с семейным врачом выписываемого и убедиться, что свободный аппарат есть в наличии и только после этого больного COVID-19 могут отправить долечиваться в домашних условиях.

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Отмечено, что сатурация пациента, отправляемого домой, должна быть не ниже 94, а пользоваться концентратором больной будет пока его сатурация не поднимется до 98 и будет держаться на этой отметке сутки без аппарата.

"Как правило, потребность пациента в кислороде сохраняется от 10 дней до месяца", – сказано в сюжете.

Отмечено, что правило не действует, если пациент не подписал заранее договор с семейным врачом. Последний во время передачи аппарата проводит инструктаж с родственниками пациента и обучает их пользоваться аппаратом.

После выздоровления пациент должен вернуть концентратор, стоимость которого колеблется в пределах 20 тыс грн., в больницу. Однако, в амбулаториях заявили, что иногда больные не хотят это делать и медики не знают, как поступать в этом случае. Минздрав, со своей стороны, предлагает – судиться.

Взвесив все за и против, часть амбулаторий решили отказаться от данной практики, чтобы потом не усложнять свою работу судебными исками.

"Из-за таких рисков Киев, Днепропетровская и Донецкая области отказались закупить концентраторы и вернули деньги в бюджет. Однако, что делать пациентам - не известно", – сказано в материале.

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