В Украине заражения штаммом Дельта зафиксировали еще в одной области: чем опасен

На территории Днепропетровской области зарегистрированы три случая штамма Дельта. Этот вид коронавируса считается более заразным, так как в несколько раз быстрее передается от человека к человеку.

Как сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровского областного лабораторного центра МЗ Украины" Елена Кузьменко изданию Мост Днепр, в регионе растет число случаев коронавируса. Эксперт это связывает с активной циркуляцией штамма Дельта.

Официально в регионе он был подтвержден у троих человек в Солонянском районе и Никополе. Однако, как уточнила Кузьменко, анализы у пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию были взяты в июне 2021 года, тогда же отправлены в лабораторию Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. По ее мнению, за это время штамм мог получить широкое распространение и не все случаи еще зарегистрированы.

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"Скорей всего именно Дельта станет доминирующим штаммом коронавируса в мире и в Украине. Он очень заразен и часто приводит к госпитализации. Ним болеют молодые люди", – отметила специалист.

На сегодня в Украине официально подтверждены 143 случая заражения штаммом Дельта. Он быстро распространяется. Наиболее сложная ситуация сложилась в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, в Киеве и Черновцах.

В Минздраве отметили, что данный вид коронавируса имеет схожие симптомы с классическим, но все же существуют отличия. Например, кашель и потеря обоняния или вкуса являются его менее распространенными симптомами.

В ведомстве отметили, что более серьезными симптомами заболевания штаммом Дельта являются: нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы, образования сгустков крови, что приводят к гибели тканей и гангренам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине неуклонно возрастает число зараженных штаммом Дельта. Каждый день врачи фиксируют до 15 новых случаев инфекции.