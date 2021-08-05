В Украине зафиксировано 143 случая заражения Дельта-штаммом: какие области в лидерах
В Украине растет число инфицированных штаммом Дельта. Каждый день врачи фиксируют по 10-15 новых случаев заражения инфекцией.
Как рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире Украинского радио, ситуация ухудшается в каждом регионе и к осени вероятна вспышка инфекционного заболевания по всей стране. Наиболее критическая ситуация складывается в: Волынской, Одесской, Тернопольской областях, а также в Черновцах и Киеве.
Кузин отметил, что вирус распространяется очень быстро, ведь еще несколько недель назад в Украине было зафиксировано лишь 17 случаев штамма, но на данный момент в Украине официально зарегистрировано 143 случая заражения штаммом Дельта.
"Но есть и хорошая новость – вакцинация может защитить от осложнений вызванных этим штаммом", – отметил врач.
Медики отметили, что штамм коронавируса Дельта исследован недостаточно, в то же время акцентировали на том, что он распространяется намного быстрее изначального варианта инфекции. Также, зараженные вирусом чаще попадают в больницы и им требуется более интенсивное лечение, возрастает риск реанимации.
По словам врачей, основные симптомы заражения Дельтой остаются такие же, как и при классическом варианте. В то же время, пациенты не теряют нюх и способность ощущать вкус.
Кроме того, Дельта в некоторых случаях может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. К уже известным симптомам прибавляются боли в животе, рвота и понос.
Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в начале осени штамм Дельта, вероятно, вытеснит другие варианты вируса и станет доминирующим в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, получившие прививку от коронавируса люди инфицируются в три раза реже, чем невакцинированные.
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