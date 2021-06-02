В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 почти 19 тысяч человек: данные из областей
В течение 1 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 18 884 человека. Из них 15 858 получили первую дозу прививки, а 3 026 – вторую.
Такую статистику обнародовали на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах". Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране уже было введено 1 047 894 инъекции.
Больше всего прививок за последние сутки было сделано в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Наименьшую статистику продемонстрировали Луганщина и Полтавщина. В частности, общая картина с вакцинацией в Украине выглядит так:
город Киев – 473;
Винницкая область – 45;
Волынская область – 53;
Днепропетровская область – 94;
Донецкая область – 112;
Житомирская область – 49;
Закарпатская область – 43;
Запорожская область – 124;
Ивано-Франковская область – 53;
Киевская область – 178;
Кировоградская область – 33;
Луганская область – 24;
Львовская область – 70;
Николаевская область – 70;
Одесская область – 54;
Полтавская область – 30;
Ривненская область – 104;
Сумская область – 72;
Тернопольская область – 43;
Харьковская область – 139;
Херсонская область – 74;
Хмельницкая область – 57;
Черкасская область – 83;
Черновицкая область – 46;
Черниговская область – 82.
Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться благодаря одновременной доставке больших партий препаратов.
Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Украине провакцинировали против коронавируса 13 937 человек. В частности, первую дозу препарата получили 10 232 человека, а полностью завершили иммунизацию – 3 705.
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