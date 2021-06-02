В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 почти 19 тысяч человек: данные из областей

В течение 1 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 18 884 человека. Из них 15 858 получили первую дозу прививки, а 3 026 – вторую.

Такую статистику обнародовали на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах". Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране уже было введено 1 047 894 инъекции.

Больше всего прививок за последние сутки было сделано в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Наименьшую статистику продемонстрировали Луганщина и Полтавщина. В частности, общая картина с вакцинацией в Украине выглядит так:

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город Киев – 473;

Винницкая область – 45;

Волынская область – 53;

Днепропетровская область – 94;

Донецкая область – 112;

Житомирская область – 49;

Закарпатская область – 43;

Запорожская область – 124;

Ивано-Франковская область – 53;

Киевская область – 178;

Кировоградская область – 33;

Луганская область – 24;

Львовская область – 70;

Николаевская область – 70;

Одесская область – 54;

Полтавская область – 30;

Ривненская область – 104;

Сумская область – 72;

Тернопольская область – 43;

Харьковская область – 139;

Херсонская область – 74;

Хмельницкая область – 57;

Черкасская область – 83;

Черновицкая область – 46;

Черниговская область – 82.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться благодаря одновременной доставке больших партий препаратов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Украине провакцинировали против коронавируса 13 937 человек. В частности, первую дозу препарата получили 10 232 человека, а полностью завершили иммунизацию – 3 705.