В Украине за сутки вакцинировали против COVID-19 почти 19 тысяч человек: данные из областей

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Covid
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Вакцинация против коронавируса

В течение 1 июня в Украине против коронавируса вакцинировали 18 884 человека. Из них 15 858 получили первую дозу прививки, а 3 026 – вторую.

Такую статистику обнародовали на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус в регионах". Всего с начала иммунизационной кампании в нашей стране уже было введено 1 047 894 инъекции.

Больше всего прививок за последние сутки было сделано в Киеве, Киевской и Харьковской областях. Наименьшую статистику продемонстрировали Луганщина и Полтавщина. В частности, общая картина с вакцинацией в Украине выглядит так:

Ситуация с вакцинацией в областях Украины
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  • город Киев – 473;

  • Винницкая область – 45;

  • Волынская область – 53;

  • Днепропетровская область – 94;

  • Донецкая область – 112;

  • Житомирская область – 49;

  • Закарпатская область – 43;

  • Запорожская область – 124;

  • Ивано-Франковская область – 53;

  • Киевская область – 178;

  • Кировоградская область – 33;

  • Луганская область – 24;

  • Львовская область – 70;

  • Николаевская область – 70;

  • Одесская область – 54;

  • Полтавская область – 30;

  • Ривненская область – 104;

  • Сумская область – 72;

  • Тернопольская область – 43;

  • Харьковская область – 139;

  • Херсонская область – 74;

  • Хмельницкая область – 57;

  • Черкасская область – 83;

  • Черновицкая область – 46;

  • Черниговская область – 82.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заверил, что в июне темпы вакцинации против коронавируса в Украине должны ускориться благодаря одновременной доставке больших партий препаратов.

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая в Украине провакцинировали против коронавируса 13 937 человек. В частности, первую дозу препарата получили 10 232 человека, а полностью завершили иммунизацию – 3 705.

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