В Украине полностью вакцинировали почти 130 тысяч человек
За прошедшие сутки, 31 мая, в Украине 13 937 человек привито против COVID-19. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы – 3705.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Всего с начала прививочной кампании привито 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок.
Количество прививок (1 доза) в сутки:
Киев – 1577
Винницкая область – 68
Волынская область – 125
Днепропетровская область – 832
Донецкая область – 269
Житомирская область – 118
Закарпатская область – 93
Запорожская область – 448
Ивано-Франковская область – 90
Киевская область – 359
Кировоградская область – 272
Луганская область – 51
Львовская область – 318
Николаевская область – 673
Одесская область – 429
Полтавская область – 992
Ривненская область – 153
Сумская область – 468
Тернопольская область – 111
Харьковская область – 1575
Херсонская область – 232
Хмельницкая область – 132
Черкасская область – 122
Черновицкая область – 24
Черниговская область – 699
Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Олег Ляшко рассказал, когда в Украину ускорятся темпы вакцинации против COVID-19.
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