В Украине полностью вакцинировали почти 130 тысяч человек

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Covid
1 минута
235
В Украине полностью вакцинировали почти 130 тысяч человек

За прошедшие сутки, 31 мая, в Украине 13 937 человек привито против COVID-19. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы – 3705.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Всего с начала прививочной кампании привито 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок.

Количество прививок (1 доза) в сутки:

  • Киев – 1577

  • Винницкая область – 68

  • Волынская область – 125

  • Днепропетровская область – 832

Видео дня

  • Донецкая область – 269

  • Житомирская область – 118

  • Закарпатская область – 93

  • Запорожская область – 448

  • Ивано-Франковская область – 90

  • Киевская область – 359

  • Кировоградская область – 272

  • Луганская область – 51

  • Львовская область – 318

  • Николаевская область – 673

  • Одесская область – 429

  • Полтавская область – 992

  • Ривненская область – 153

  • Сумская область – 468

  • Тернопольская область – 111

  • Харьковская область – 1575

  • Херсонская область – 232

  • Хмельницкая область – 132

  • Черкасская область – 122

  • Черновицкая область – 24

  • Черниговская область – 699

В Украине полностью вакцинировали почти 130 тысяч человек

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Олег Ляшко рассказал, когда в Украину ускорятся темпы вакцинации против COVID-19.

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

УкраинаВакцинация в Украине и миреЛечение коронавируса в Украине