В Украине полностью вакцинировали почти 130 тысяч человек

За прошедшие сутки, 31 мая, в Украине 13 937 человек привито против COVID-19. Одну дозу получили 10 232 человека, полностью иммунизированы – 3705.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Всего с начала прививочной кампании привито 1 032 038 человек, из них получили 1 дозу – 1 032 036 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 129 482 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 161 518 прививок.

Количество прививок (1 доза) в сутки:

Киев – 1577

Винницкая область – 68

Волынская область – 125

Днепропетровская область – 832

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Донецкая область – 269

Житомирская область – 118

Закарпатская область – 93

Запорожская область – 448

Ивано-Франковская область – 90

Киевская область – 359

Кировоградская область – 272

Луганская область – 51

Львовская область – 318

Николаевская область – 673

Одесская область – 429

Полтавская область – 992

Ривненская область – 153

Сумская область – 468

Тернопольская область – 111

Харьковская область – 1575

Херсонская область – 232

Хмельницкая область – 132

Черкасская область – 122

Черновицкая область – 24

Черниговская область – 699

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Олег Ляшко рассказал, когда в Украину ускорятся темпы вакцинации против COVID-19.