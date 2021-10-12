В Украине в двух городах установят камеры, которые будут фиксировать нарушения карантина
В ноябре в двух городах Украины заработают видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Это пилотный проект, инициированный ВОЗ и поддержанный Министерством здравоохранения.
Об этом заявил в комментарии ТСН главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, такие камеры появятся в Киеве и Харькове или Днепре, но не ранее чем 1 ноября.
С их помощью будет происходить отслеживание общего процента соблюдения противоэпидемиологических требований.
"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия, и сколько из них в масках, сколько придерживаются дистанции", – объяснил Кузин.
Он заверил, что при использовании такой системы не станут проводить никакой идентификации, также не будут сохраняться персональные или конфиденциальные данные и сама пленка с записью.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кузин заявил, что пaндемия корoнавируса в этом гoду тoчно не закoнчится. Она будeт продoлжаться еще не oдин год, пoка в мире не пoявится какая-то oбщая стратегия прoтив COVID-19. А масoчный режим прoдлится до пoследних дней преoдоления мировой пaндемии.
Он добавил, что маски являются эффективным профилактическим средством от всех острых респираторных вирусных инфекций, а зимой они защищают и от гриппа. Маски рекомендуют носить в закрытых помещениях даже вакцинированным людям.
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