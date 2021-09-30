В Украине уменьшилось количество онлайн-записей на вакцинацию от COVID-19: озвучены цифры

В Украине уменьшилось количество онлайн записей на вакцинацию от коронавирусной инфекции. В сентябре по сравнению с августом цифра уменьшилась на 14%.

Так, в августе записалось 330 700 человек, а в сентябре – 268 400. Кроме того, последний месяц лета оказался самым активным за весь сезон вакцинации. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Helsi.

Каждый день на протяжении августа в центры массовой вакцинации и кабинеты в поликлиниках по Украине записывались до 12 тысяч человек. Количество записей начало резко снижаться с 13 сентября. По состоянию на конец сентября на прививку от коронавируса онлайн в среднем записывается семь тысяч человек в день.

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Отмечается, что на вакцинацию больше записывались женщины (60%), мужчины были менее активными (40%).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине ряд профессий обяжут вакцинироваться от коронавирусной инфекции. В случае отказа делать прививку работодатель сможет отстранять сотрудников от работы.