В Украине свыше 11,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 194 человека

По состоянию на утро четверга, 30 сентября, в Украине официально подтверждено 2 423 379 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 757 заболевших, из них 1 054 – дети. Госпитализировали 2 556 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 56 274 человек (+194 за сутки), выздоровели 2 255 191 (+3 839). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

г. Киев – 563 случая;

Винницкая область – 208 случаев;

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Волынская область – 276 случаев;

Днепропетровская область – 926 случаев;

Донецкая область – 739 случаев;

Житомирская область – 560 случаев;

Закарпатская область – 97 случаев;

Запорожская область – 632 случая;

Ивано-Франковская область – 368 случаев;

Киевская область – 291 случай;

Кировоградская область – 79 случаев;

Луганская область – 387 случаев;

Львовская область – 927 случаев;

Николаевская область – 227 случаев;

Одесская область – 752 случая;

Полтавская область – 240 случаев;

Ривненская область – 422 случая;

Сумская область – 455 случаев;

Тернопольская область – 434 случая;

Харьковская область – 1087 случаев;

Херсонская область – 429 случаев;

Хмельницкая область – 483 случая;

Черкасская область – 283 случая;

Черновицкая область – 455 случаев;

Черниговская область – 437 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут одобрить фармацевтический препарат Pfizer против коронавируса COVID-19 для детей от 12 лет. Уже в ближайшее время такая возможность будет рассмотрена специалистами Министерства здравоохранения.