В Украине свыше 11,7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 194 человека
По состоянию на утро четверга, 30 сентября, в Украине официально подтверждено 2 423 379 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 11 757 заболевших, из них 1 054 – дети. Госпитализировали 2 556 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 56 274 человек (+194 за сутки), выздоровели 2 255 191 (+3 839). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1087), Львовской (927), Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 563 случая;
Винницкая область – 208 случаев;
Волынская область – 276 случаев;
Днепропетровская область – 926 случаев;
Донецкая область – 739 случаев;
Житомирская область – 560 случаев;
Закарпатская область – 97 случаев;
Запорожская область – 632 случая;
Ивано-Франковская область – 368 случаев;
Киевская область – 291 случай;
Кировоградская область – 79 случаев;
Луганская область – 387 случаев;
Львовская область – 927 случаев;
Николаевская область – 227 случаев;
Одесская область – 752 случая;
Полтавская область – 240 случаев;
Ривненская область – 422 случая;
Сумская область – 455 случаев;
Тернопольская область – 434 случая;
Харьковская область – 1087 случаев;
Херсонская область – 429 случаев;
Хмельницкая область – 483 случая;
Черкасская область – 283 случая;
Черновицкая область – 455 случаев;
Черниговская область – 437 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут одобрить фармацевтический препарат Pfizer против коронавируса COVID-19 для детей от 12 лет. Уже в ближайшее время такая возможность будет рассмотрена специалистами Министерства здравоохранения.
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