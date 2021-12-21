В Украине только два региона не готовы покинуть 'красную' зону карантина: где сложная ситуация

На сегодня в Украине остается два региона, не готовые выйти из "красной" зоны карантина – Волынская и Запорожская области. В них превышен коэффициент выявления случаев инфицирования.

Об этом на брифинге, который транслировался в Facebook Киевской школы экономики, сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения КШЭ Екатерина Кузьминова. По ее словам, соответствующий коэффициент в этих регионах составляет 22% и 23% при пороговом уровне в 20%.

Эксперт напомнила, что Всемирная организации здоровья рекомендует 5%, в связи с чем увеличение больше, чем в 4 раза. Аналитик отметила, что для преодоления сложившейся ситуации Волынской и Запорожской областям рекомендуется увеличивать объемы тестирования как минимум на четверть для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости

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Напомним, 20 декабря министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что шесть регионов Украины вскоре покинут "красную" зону карантина, а еще два не могут этого сделать, так как не отвечают требованиям.

На сегодня "красными" еще остаются Киевщина, Волынь, Житомирщина, Черниговщина, Черкасщина, Сумщина, Запорожье и Николаевщина. Но, по словам министра, все вышеназванные области, кроме Волынской и Запорожской, скоро выйдут из этой зоны.

За последние сутки коронавирусом в Украине заболели еще 6029 человек, в частности 180 медиков и 390 детей. На больничные койки накануне попал 1061 инфицированный COVID-19 или с подозрением на этот диагноз. Умерли за сутки еще 346 человек и 18 850 выздоровели. Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Киеве – 1496.

Как сообщал OBOZREVATEL:

министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в Украине полностью вакцинированы против COVID-19 более 91% работников школ. Получили хотя бы первую дозу более 97%.

13 декабря в Украине расширилась "оранжевая" зона. В ней находилось три области: Донецкая, Закарпатская и Одесская.