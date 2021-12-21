В Украине свыше 6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 346 человек

Коронавирусом в Украине заболели еще 6029 человек, в частности 180 медиков и 390 детей. На больничные койки накануне попал 1061 инфицированый COVID-19 или с подозрением на этот диагноз.

По состоянию на 21 декабря в стране подтверждено 3 616 716 заражений, среди которых 93 608 смертей (+346 за сутки) и 3 357 405 выздоровлений (+18 850). А еще 165,5 тыс. граждан продолжают бороться с недугом, свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения (МОЗ).

За сутки в стране провели 71 19 тестирований на диагностику коронавирусной инфекции и больше всего случаев зафиксировали в Киеве – 1496. Меньше же – на Херсонщине (+32), Житомирщине (+39), Кировоградщине (+52).

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ривненская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Отметим, что в них отсутствует информация о случаях заражения, смертей или выздоровлений от коронавируса среди жителей временно оккупированных районов Донетчины, Луганщины и полуострова Крым.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в скором времени может стать еще меньше регионов "красной" зоны карантина. Ныне в ней находятся восемь областей, но в Минздраве отметили, что шесть из них вскоре ее покинут.