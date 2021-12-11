В Украине списали более полумиллиона вакцин от COVID-19 AstraZeneca: украинцы отреагировали

В Украине у сотни тысяч доз вакцин против COVID-19 производства AstraZeneca истек срок годности. Сейчас точное количество испорченного препарата неизвестно, но речь идет как минимум о 500 тысячах доз.

Примечательно, что украинцы бурно отреагировали на такую ситуацию, посетовав, что при наинизшем уровне вакцинации в Европе, в стране сотни тысяч вакцин выбрасывают. Также люди отметили, что вместо того, чтобы дожидаться истечения срока годности, Минздрав мог использовать эти вакцины для бустерных доз. Об этом в Facebook написал Марк Савчук.

По информации Министерства здравоохранения, более 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca утилизировали еще в октябре. В то же время в ведомстве отметили, что точное количество просроченных доз в настоящее время не известно.

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Кроме того, по информации издания "Гордон", по состоянию на 1 декабря в Украине осталось еще 125 тысяч доз AstraZeneca, срок годности которой истек 30 ноября.

В свою очередь украинцы посетовали, что такая ситуация произошла исключительно из-за низкой квалификации у власти.

"Деньги в Украине есть. Их просто "палят без причины". В этом один из секретов бедности Украины низкая квалификация у менеджеров страны", - возмутился в Facebook Марк Савчук.

Другие пользователи соцсети подчеркнули, что Минздрав провалил кампанию по агитации вакцинации против COVID-19. Кроме того, люди посетовали, что аналогичная ситуация происходит и в других отраслях помимо здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, четыре области Украины отстают от остальных регионов по темпам иммунизации жителей против коронавируса. Это Волынь, Прикарпатье, Буковина и Закарпатье. Лидерами по темпам вакцинации в Украине являются Киев, Киевская и Полтавская области. Там хотя бы одну прививку против COVID-19 получили соответственно 67%, 55% и 52% взрослых людей.

Напомним, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украина в нынешнюю волну COVID-19 теряет больше людей, чем Россия, США и Индия вместе взятые. По его словам, к таким последствиям привела плохая подготовка власти к волне коронавируса и провал кампании по вакцинации населения.